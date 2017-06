Unfälle : Vermisster Kanufahrer tot aus dem Dieksee geborgen

Der seit Sonntag vermisste Kanufahrer aus Niedersachsen ist tot. Polizeitaucher bargen die Leiche des 20-Jährigen aus Göttingen am Mittwoch aus dem Dieksee bei Malente (Kreis Ostholstein), teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der leblose Körper war bereits am Dienstag von einem Sonarboot der Polizei auf dem Grund des Sees geortet worden. Der 20-Jährige aus Niedersachsen war am Sonntag mit einem Kanu auf dem See gekentert. Ein Mitfahrer konnte sich retten, ein weiterer Mann war von Helfern aus dem Wasser gezogen worden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, um die Todesursache des 20-Jährigen zu klären.