Notfälle : Vermisster 15-Jähriger ist tot

Der am Montag beim Kraftwerk Wedel aus der Elbe geborgene Tote ist identifiziert.

Hamburg | Es handelt sich um den vermissten 15-Jährigen, der der am Freitag beim Baden mit Freunden in Hamburg-Blankenese von der Strömung fortgerissen worden war. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend in Hamburg. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet. Der Jugendliche war am Freitagabend in die Elbe gesprungen und von der ...

