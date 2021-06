Kriminalität : Vermisstenfall aus Bad Bramstedt Thema in „Aktenzeichen XY“

Der Fall eines seit März 2019 vermissten Bad Bramstedters ist am Mittwoch (20.15 Uhr) Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY.

Kiel | Der Fall eines seit März 2019 vermissten Bad Bramstedters ist am Mittwoch (20.15 Uhr) Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die Kieler Kriminalbeamtin Nina Otto wird den Fall vorstellen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Polizei und Staatsanwaltschaft schließen einen gewaltsamen Tod des Mannes nicht aus. Im vergangenen Jahr h...

