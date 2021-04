Notfälle : Vermisste Deutsche tot in Norwegen gefunden

In Norwegen sind die Überreste einer jungen Deutschen gefunden worden.

Oslo | Bei der Toten handelt es sich um eine Frau, die vor einem halben Jahr in der Gemeinde List auf Sylt als vermisst gemeldet worden war, wie die Polizei der südnorwegischen Region Agder am Donnerstag mitteilte. Die Überreste seien am 27. März im norwegischen Tvedestrand entdeckt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg können derzeit keine wei...

