Kriminalität : Verletzte bei Gewalttaten in Hamburger S-Bahn

Ein Schwarzfahrer hat in der Hamburger S-Bahn drei Kontrolleure verletzt. Die drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten den Mann am Samstag in der S3 erwischt und waren am Bahnhof Stadthausbrücke mit ihm ausgestiegen, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der 27-Jährige wollte darauf türmen, wurde aber festgehalten. Den Ermittlungen zufolge biss der Schwarzfahrer darauf einem der Kontrolleure (48) in den Daumen und versetzte dessen Kollegen (54) einen Schlag in das Gesicht. Der dritte Bahnmitarbeiter (29) erlitt im weiteren Gerangel eine Schulterverletzung. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray schaffte der Mann es zunächst zu flüchten, wurde aber später festgenommen.

von dpa

17. Juni 2018, 17:53 Uhr

Gewalt auch am Hamburger S-Bahnhof Langenfelde: Zwei 24 Jahre alte Deutsche - beide betrunken - schlugen und traten in der Nacht zu Sonntag auf zwei Tunesier (27 und 35) ein. Die Opfer wurden aus zunächst noch nicht geklärten Gründen in der fahrenden S-Bahn attackiert - erst verbal, dann mit körperlicher Gewalt. Der 27 Jahre alte Tunesier erlitt diverse Kopfverletzungen, Prellungen und eine Schulterverletzung. Der andere blieb trotz des Angriffs unverletzt. Atemtests ergaben bei den beiden Beschuldigten Werte von 2,11 und 2,91 Promille Alkohol im Blut.