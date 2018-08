Verkehr : Verleihsystem Stadtrad legt 2019 in Hamburg zu

Das Verleihsystem Stadtrad nimmt im Frühjahr nächsten Jahres in Hamburg Fahrt auf. Nach einer einmonatigen Umrüstungsphase im Februar soll eine vergrößerte Leih-Flotte mit 2630 Fahrrädern an den Start gehen, teilte die Wirtschaftsbehörde mit. Aktuell stehen 2450 Räder bereit. Vom zweiten Halbjahr 2019 an soll das System dann schrittweise von derzeit 214 auf 350 Stationen mit etwa 4500 Rädern vergrößert werden. Pro Jahr sollen maximal 40 Stationen hinzukommen.

von dpa

01. August 2018, 13:56 Uhr

Auf Basis einer - nicht repräsentativen Online-Befragung - sowie weiterer Analysen seien weitere S- und U-Bahn-Haltestellen sowie Standorte ermittelt worden, an denen Leihstationen entstehen sollen. Im Frühjahr 2019 würden außerdem 20 Elektrofahrräder an 20 Stationen dem Angebot hinzugefügt, heißt es weiter.

Im vergangenen Jahr gab es Probleme an der Stadtradflotte, da an 1750 Rädern brüchige Tretlager ausgetauscht werden mussten. Nach der Reparatur stehen in diesem Sommer alle Fahrräder zur Verfügung, wie ein Sprecher erläuterte. Den Zuschlag für die Weiterentwicklung in den nächsten zehn Jahren hatte im Juni der bisherige Betreiber Deutsche Bahn erhalten.