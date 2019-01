Musik : Verlagerung des Schlagermoves raus aus St. Pauli: Anhörung

Eine mögliche Verlagerung des Schlagermoves weg aus St. Pauli hat am Dienstag den Cityausschuss der Bezirksversammlung in Hamburg-Mitte beschäftigt. Der Veranstalter des Umzugs, an dem in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 350 000 und 500 000 Schlager-Fans teilnahmen, stellte dabei in einer öffentlichen Anhörung vier mögliche Alternativrouten vor, die ihm von Bezirkspolitikern der SPD und der Grünen vorgeschlagen worden waren. Hintergrund sind die Belastungen der Bewohner St. Paulis durch die Großveranstaltung. Der Schlagermove findet bereits seit 22 Jahren in dem Amüsierviertel statt.

von dpa

22. Januar 2019, 21:35 Uhr

Neben einem reinen Rundkurs um das Heiligengeistfeld, einer Umrundung der Binnenalster oder des Michels nebst Portugiesenviertel wurde auch eine Verlagerung zum Großmarktgelände diskutiert. In allen vier Fällen kam der Veranstalter Hossa-Hossa zu dem Schluss, dass die Routen schon aus organisatorischen und Sicherheitsgründen ungeeignet seien. Dabei wurde die Einschätzung von Experten von Polizei und Feuerwehr größtenteils geteilt.

Ziel sei es deshalb «definitiv, auf dem Kiez zu bleiben», sagte Axel Annink von Hossa-Hossa. Er verwies auch auf zahlreiche Verbesserungen der letzten Jahre wie mehr mobile Toiletten gegen das Wildpinkeln und Reinigungstrupps, die den Müll entlang der Umzugsstrecke beseitigen würden. Außerdem gebe es umfangreiche Anwohnerinformationen.

Eine Entscheidung über die Verlagerung, die ohnehin erst den Schlagermove 2020 betreffen könnte, wurde vom Ausschuss nicht getroffen. Während SPD und Grüne die Einschätzungen des Veranstalters kritisch sahen, kam von der CDU Zustimmung zu einem Festhalten an der bisherigen Durchführung des Großereignisses.