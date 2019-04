Handball : Verlängerung bis 2021: Axmann bleibt beim HSV Hamburg

Handball-Zweitligist HSV Hamburg hat ein Eigengewächs längerfristig an sich gebunden. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, hat Rückraumspieler Dominik Axmann seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Der 19-Jährige ist seit 2015 im Verein und hat in der A-Jugend-Bundesliga im HSVH-Trikot für Furore gesorgt. Seit dieser Saison ist er fester Bestandteil des Zweitliga-Kaders von Trainer Torsten Jansen.

von dpa

12. April 2019, 13:32 Uhr

«Dominik hat sich wahnsinnig gut entwickelt und wir sind fest davon überzeugt, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden», sagte der Coach. Axmann war zweimal Torschützenkönig der A-Jugend-Bundesliga. Er hat in seiner Karriere noch einiges vor. «Ich will mich hier in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Aber erstmal ist wichtig, dass wir in dieser Saison den Klassenerhalt schaffen! Und dann wollen wir uns in der Liga etablieren, um auch mal oben angreifen zu können.»