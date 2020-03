Unfälle : Verkehrsunfall nach Überholmanöver: Verursacher flüchtet

Avatar_shz von dpa

12. März 2020, 11:44 Uhr

Nach einem Überholmanöver eines Autofahrers auf der Autobahn 21 bei Bad Segeberg ist ein anderer Fahrzeugführer aus Kiel verunfallt und schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war der 23 Jahre alte Kieler am Mittwochabend in Richtung Kiel auf der linken Fahrspur unterwegs, als zwischen den Anschlussstellen Trappenkamp und Bornhöved ein anderer Autofahrer unmittelbar vor ihm von der rechten Fahrspur zum Überholen ausscherte. Der Kieler verlor den Angaben zufolge bei einem Ausweichversuch die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich damit. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher.