Verkehr : Verkehrsbehinderungen in A7-Abfahrt Waltershof

Verkehrsteilnehmer auf der A7 in Richtung Flensburg müssen sich an der Abfahrt Hamburg-Waltershof am Mittwoch zwischen 9.00 und 14.00 Uhr auf Behinderungen einstellen. Grund dafür ist die kurzfristige Reparatur einer Schachtabdeckung in der Abfahrt, wie die Hamburger Senatsverwaltung mitteilte. Der Verkehr werde während der Reparaturarbeiten einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Avatar_shz von dpa

17. Dezember 2019, 16:43 Uhr

Auf der Finkenwerder Straße in Richtung Finkenwerder muss laut Senatsverwaltung ebenfalls ein Fahrstreifen vor der Ampel gesperrt werden, um ein Auffahren des Verkehrs aus der Ausfahrt Waltershof auf die Finkenwerder Straße zu ermöglichen. Die Geschwindigkeit in diesem Streckenbereich werde auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.