Schifffahrt : Verkauf der Reederei Hamburg Süd an Maersk abgeschlossen

Nach dem Verkauf der Reederei Hamburg Süd an den dänischen Marktführer Maersk zieht sich die Oetker-Gruppe nach mehr als 80 Jahren endgültig aus der Schifffahrt zurück. Der vor einem Jahr angekündigte Verkauf sei nach der Genehmigung durch Kartellbehörden in mehreren Ländern jetzt abgeschlossen worden, teilte die Dr. August Oetker KG am Donnerstagabend in Bielefeld mit.