Schulen : Verhandlungen über die katholischen Schulen vor dem Aus

Die Verhandlungen über die Rettung mehrerer katholischer Schulen in Hamburg stehen vor dem Aus. Wie das Erzbistum am Mittwoch mitteilte, haben die Gremien des Erzbistums Hamburg dafür gestimmt, die Verhandlungen mit der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft einzustellen und von einer Kooperation Abstand zu nehmen. Zu diesem Ergebnis seien sechs Bistumsgremien auf einer Sondersitzung am Dienstagabend gekommen. Die Gremien hätten mit deutlicher Mehrheit gegen eine Fortsetzung der Verhandlungen gestimmt. Das letzte Wort hat nun Erzbischof Stefan Heße. Dafür werde er auch die Stellungnahmen der schulischen Hamburger Gremien berücksichtigen, teilte das Bistum mit.

von dpa

27. Juni 2018, 11:28 Uhr

Das Erzbistum hatte im Januar angekündigt, aus Finanznot bis zu 8 von 21 katholischen Schulen in Hamburg schließen zu wollen. Dagegen hatte es Proteste gegeben und die Initiative hatte sich gebildet, um Wege zum Erhalt der Schulen zu finden.