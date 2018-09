Regierung : Verhandlung über Klagen gegen Weihnachtsgeldkürzungen

Das Verwaltungsgericht Schleswig verhandelt heute mehrere Klagen gegen die Streichung beziehungsweise Kürzung des Weihnachtsgelds für Beamte. Schleswig-Holstein hatte das Weihnachtsgeld 2007 für die unteren Besoldungsstufen reduziert und für die Besoldungsgruppen ab A 11 vollständig gestrichen. Dagegen klagen Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 16. Ihrer Ansicht nach ist mit dieser Kürzung das verfassungsmäßig gebotene Maß der Alimentation unterschritten. Das Finanzministerium hatte 2015 geprüft, ob die Beamten im Norden auskömmlich bezahlt werden und dies bejaht.

von dpa

20. September 2018, 02:32 Uhr

Das Verwaltungsgericht wird am Donnerstag in acht Verfahren in einer gemeinsamen Verhandlung erörtern, ob jeweils eine Verletzung des Anspruchs auf amtsangemessene Alimentation vorliegt. Sollte das Gericht der Auffassung sein, dass dies in einem oder mehreren Verfahren der Fall ist, müsste es die entsprechenden besoldungsrechtlichen Grundlagen dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorlegen. Sollten die Kläger vor dem Verwaltungsgericht verlieren, könnten sie Berufung vor dem Oberlandesgericht in Schleswig einlegen.