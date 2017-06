Kriminalität : Verfolgung auf der Autobahn: Polizei fasst Autodieb

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Der 25-Jährige soll in der Nacht zum 2. Juni ein Auto in Hamburg-Billstedt gestohlen haben. Die Besitzerin des Wagens hatte den Diebstahl am frühen Morgen bemerkt und die Polizei alarmiert. Mithilfe des Ortungssystems im Fahrzeug konnte die Frau den Beamten den aktuellen Standort auf der Autobahn 11 in Brandenburg nennen. Die eingeschaltete Autobahnpolizei entdeckte den gestohlenen Wagen dann auf Höhe der Anschlussstelle Joachimsthal.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 17:08 Uhr