Kriminalität : Verfassungsschützer Voß: Barmbek-Attentäter war Einzeltäter

erstellt am 27.Dez.2017 | 16:34 Uhr

Der abgelehnte Asylbewerber muss sich vom 12. Januar an vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts für seine Messerattacken auf Kunden eines Supermarktes im vergangenen Juli verantworten. Ein Opfer starb. Passanten hielten den Attentäter in Schach, bis ihn Zivilpolizisten festnehmen konnten. Die Bundesanwaltschaft hat den 26-Jährigen wegen Mordes sowie versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen angeklagt.

Der Verfassungsschützer verwies darauf, dass bei dem Angreifer zwar Bezüge zum Islamistischen Staat (IS), etwa eine kleine, selbstgemalte Flagge, gefunden worden seien. «Aber was interessant ist: Der IS hat sich zu dieser Tat bis heute nicht bekannt.» Auf den Propaganda-Seiten habe es nicht wie sonst üblich ein eindeutiges Bekenntnis zum eigenen «Soldaten» gegeben.