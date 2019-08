Arbeitsmarkt : Verdienste in Ostholstein landesweit am niedrigsten

Die Verdienste der Arbeitnehmer liegen in Schleswig-Holstein im Schnitt weiterhin unter denen der übrigen westdeutschen Bundesländer. Zwar liegen die 60 Landkreise und Städte mit den bundesweit niedrigsten Verdiensten im Osten. Dahinter folgt aber bereits Ostholstein mit einem Vollzeitverdienst im Mittel von 2697 Euro brutto. Das zeigen aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA), die die Linke im Bundestag ausgewertet hat und die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen.

von dpa

04. August 2019, 10:51 Uhr

Neben Ostholstein wurde auch in den Kreisen Schleswig-Flensburg (im Mittel 2799 Euro), Nordfriesland (2844) und Plön (2868), in Neumünster (2941) sowie in den Kreisen Herzogtum Lauenburg (2942), Dithmarschen (2984) und Rendsburg-Eckernförde (3034) weniger verdient als im Landesschnitt. Der lag bei 3045 Euro. Im Norden verdienten 57,9 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weniger als das bundesweite Mittel von 3404 Euro.

Bundesweit wurde im bayerischen Ingolstadt mit 4897 Euro brutto im Mittel am meisten verdient, im sächsischen Görlitz mit 2272 Euro am wenigsten.

An der Spitze der Länderstatistik steht Hamburg (3718 Euro im Mittel), gefolgt von Baden-Württemberg (3651 Euro), Hessen (3593 Euro), Bremen (3475 Euro), Bayern (3449 Euro), dem Saarland (3392 Euro), Nordrhein-Westfalen (3391 Euro), Rheinland-Pfalz (3265 Euro), Berlin (3242 Euro) und Niedersachsen (3175 Euro).