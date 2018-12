Gewerkschaften : Verdi fordert 2019 Gehaltserhöhungen und mehr Tarifbindung

von dpa

27. Dezember 2018, 16:10 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi in Hamburg will sich 2019 bei den Tarifrunden für mehr Gehalt einsetzen sowie gegen Tarifflucht vorgehen. Nach Angaben vom Donnerstag stehen mehr als 100 Tarifverträge auf der Verhandlungsliste. Tarifrunden gebe es etwa bei den Beschäftigten der Länder, im privaten Versicherungsgewerbe, in der Energiewirtschaft und im Einzelhandel. «Es ist ein Unding, dass sich viele, zum Teil große Einzelhandelsunternehmen, durch untertarifliche Bezahlung einen Wettbewerbsvorteil auf dem Rücken der Beschäftigten verschaffen», sagte Verdi-Landeschef Berthold Bose. Mittlerweile seien nur noch 14 Prozent der Hamburger Einzelhandelsunternehmen tarifgebunden. «Wir wollen die Allgemeinverbindlichkeit der Flächentarifverträge im Einzelhandel in Hamburg, um die Ausbeutung zu beenden.»