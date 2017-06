Justiz : Verdeckte Ermittlerin zieht Strafantrag zurück

Eine ehemalige verdeckte Ermittlerin in der linken Szene in Hamburg hat ihren Strafantrag gegen ein Plakat mit ihrem Konterfei an der Roten Flora zurückgezogen. Deswegen platzt das für Donnerstag geplante Gerichtsverfahren am Amtsgericht Altona, berichteten mehrere Medien.