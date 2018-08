Notfälle : Verdächtiger Rucksack sorgt für Evakuierung

von dpa

24. August 2018, 12:53 Uhr

Ein neben der Damentoilette abgestellter Rucksack hat am Freitag für eine Evakuierung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) in Flensburg gesorgt. Experten des Kampfmittelräumdienstes mussten deshalb am Vormittag anrücken. Beim Röntgen stellte sich der Rucksack als harmlos heraus, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes sagte. Darin befanden sich Sportbekleidung und ein Haartrockner. Zuvor hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag auf seiner Internetseite darüber berichtet. 750 Mitarbeiter hätten binnen weniger Minuten ihren Arbeitsplatz verlassen. «Wer nicht unbedingt mehr auf das Gelände musste, durfte nach Hause gehen», sagte KBA-Sprecher Stefan Immen.