Polizei : Verdächtiger Gegenstand behindert Bahnverkehr

Die Bundespolizei hat am Freitagabend an der Bahnstrecke Hamburg Altona in Richtung Berlin in Höhe der Holstenstraße einen verdächtigen Gegenstand sichergestellt. Es handelte sich um einen Getränkedruckbehälter. Der Bahnverkehr wurde auf dem Streckenabschnitt eingestellt und der Fundort weiträumig abgesperrt. Entschärfer der Bundespolizei untersuchten den Behälter und entfernten ihn aus dem Bahnbereich. Kurz vor Mitternacht konnte Entwarnung gegeben werden und die Streckensperrung wurde wieder aufgehoben. Es sei völlig unklar, ob es einen Bezug zum G20-Gipfel in der nächsten Woche gebe, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover am Samstag.

Mitteilung Polizei

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 10:20 Uhr