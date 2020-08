Kriminalität : Verdacht auf Schleusungskriminalität: Wohnungsdurchsuchungen

Im Zuge strafrechtlicher Ermittlungen wegen Schleusungskriminalität und der Veruntreuung von Löhnen hat die Bundespolizei Wohnungen und Geschäftsräume im Kreis Schleswig-Flensburg und in Hamburg durchsucht. Wie die Behörde am Samstag in Flensburg mitteilte, besteht der Verdacht, dass zwei Gastronomen Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung illegal beschäftigten, nur gering entlohnten und somit «Schwarzgelder» erwirtschafteten. Die Verdächtigen seien 41 und 45 Jahre alt. Zudem werde ermittelt, ob in einem Hamburger Gastronomiebetrieb osteuropäische Frauen für eine Scheineheschließung angeboten wurden.

Avatar_shz von dpa

08. August 2020, 11:49 Uhr

Die etwa 50 Einsatzkräfte seien im Auftrag der Staatsanwaltschaft Flensburg tätig geworden. Sie hätten Beweismaterial sichergestellt, darunter Geschäftsunterlagen, Datenträger, Kassensysteme und Handys. I...

eDi waet 50 isftäEtzaekrn inees im Aagruft der thsaSwtnasflacaatt bFesulgnr tägti .rnowedge eiS nätthe rseBelmawtiiae lrgeeisttlhc,es trnuerad cGefsugätsnarneleht, rDert,ägtane esssyeamesKnt nud syHan.d nI meine jebtkO ieens rhem lsa 02 000 uorE edgrBla unendfeg ndu auf gniWseu der tfcaatwasaahnSstlt inegzneoge onrw.ed ereWite nanrImoefiton nntknöe sua aeestttsinuhtmnlickrg nrüGend rrseovt tihnc engbgee endre,w ßihe se.