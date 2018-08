Agrar : Verbrauchermesse Norla startet in Rendsburg

von dpa

30. August 2018, 03:45 Uhr

Mit den Schwerpunkt moderne Land- und Stalltechnik startet heute in Rendsburg die 69. Norddeutsche Landwirtschaftliche Fachmesse Norla. Nach Angaben der Organisatoren bietet die viertägige Veranstaltung einen Überblick zukunftsfähiger, landtechnischer Trends. Dazu gehört unter anderem die Rolle der Digitalisierung sowie ihr Einfluss auf den immer mehr ganzheitlich ausgerichteten Pflanzenbau. Gleichzeitig bieten viele Aussteller auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze an. Jobanfänger und Arbeitssuchende können sich auf der Messe einen ersten Eindruck von verschiedenen Unternehmen in der «grünen Branche» verschaffen. Publikumsmagnet besonders bei männlichen Besuchern ist traditionell die Landtechnik. Gezeigt werden wieder mehr als hundert Trecker, Häcksler, Mähdrescher und andere Maschinen. Die 570 Aussteller erwarten bis Sonntag rund 70 000 Besucher.