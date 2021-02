Freizeit : Veranstalter von Großereignissen: Bleiben optimistisch

Was passiert mit Schlagermove, Harley Days und Christopher Street Day? Auch wenn die Corona-Pandemie noch längst nicht vorbei ist, geben die Veranstalter die Hoffnung nicht auf.

Hamburg | Trotz der Absage des Hafengeburtstags wegen der Corona-Krise blicken viele Veranstalter von Hamburger Großereignissen optimistisch in die Zukunft. „Im vergangenen Jahr konnte es keine Harley Days in unserer schönen Hansestadt geben, in diesem Jahr setze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.