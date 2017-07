Feste : Veranstalter präsentieren Programm der Travemünder Woche

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Drei Tage vor Beginn der Travemünder Woche wollen die Veranstalter heute das Programm vorstellen. Bei den Wettfahrten steht in diesem Jahr die Jugend mit den Deutschen Jugend- und Jüngsten-Meisterschaften aller offiziellen Jugendmeisterschaftsklassen im Mittelpunkt. An Land soll es in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter ein noch größeres Kulturangebot im neu gestalteten Brügmanngarten geben. Bei der traditionellen Rotspon-Regatta wird Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) am 26. Juli gegen Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) antreten. Die Polizei hat bereits angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen angesichts der allgemeinen Gefährdungslage zu verschärfen.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 00:37 Uhr