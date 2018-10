Fußball : Veerman fehlt im Training des FC St. Pauli

Nach zwei freien Tagen hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli die Vorbereitung auf das Spiel gegen den SV Sandhausen aufgenommen - allerdings nicht in voller Kaderstärke. Stürmer Henk Veerman erhielt frei und weilte am Mittwoch in den Niederlanden, da seine Frau Nachwuchs erwartet. Jan-Marc Schneider absolvierte wegen einer Erkältung nur Teile der Einheit, die angeschlagenen Waldemar Sobota, Philipp Ziereis, Luca Zander und Marc Hornschuh trainierten individuell, teilte der Kiezclub am Tag der Deutschen Einheit mit.

von dpa

03. Oktober 2018, 15:50 Uhr

Für Mittwochnachmittag hatte Trainer Markus Kauczinski noch eine zweite Schicht im Kraftraum angesetzt. Das Heimspiel gegen Sandhausen findet am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Millerntor-Stadion statt.

Zeitgleich muss die U23 des FC St. Pauli in der Regionalliga Nord am Sonntag bei Holstein Kiel II antreten, gab der Kiezclub bekannt. Der Anpfiff zu dieser Partie war ursprünglich für 15.00 Uhr vorgesehen.