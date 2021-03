Energie : Vattenfall installiert Solarmodule am Pumpspeicherwerk

Der Energiekonzern Vattenfall hat am Pumpspeicherwerk Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg mit dem Bau einer Photovoltaik-Anlage begonnen.

Berlin | Dort sollten in den nächsten Wochen am Damm des Oberbeckens rund 5000 Solarmodule mit einer Leistung von 2,4 Megawatt installiert werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Photovoltaik-Anlage in Geesthacht zähle zu verschiedenen Projekten, mit denen Pumpspeicherwerke um die Erzeugung von Sonnenstrom ergänzt werden sollten, sagte ein Unterneh...

