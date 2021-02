Prozesse : Vater würgt 14 Monate alten Sohn: Vier Jahre Haft beantragt

Für die versuchte Tötung eines 14 Monate alten Jungen hat die Staatsanwaltschaft Lübeck eine Freiheitsstrafe von vier Jahren für den angeklagten Vater gefordert.

Lübeck | Die Verteidigung des 37-Jährigen sprach sich am Mittwoch vor dem Landgericht Lübeck für eine Bewährungsstrafe aus, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die Zeitdauer stellte die Verteidigung in das Ermessen des Gerichts. Das will sein Urteil in dem Fall am 1...

