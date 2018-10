Prozesse : Vater soll Töchter missbraucht haben: Prozessauftakt

von dpa

17. Oktober 2018, 03:20 Uhr

Vor dem Landgericht Itzehoe muss sich von heute an ein Vater wegen sexuellen Missbrauchs seiner Kinder verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich über Jahre an seiner 1991 geborenen Stieftochter und seiner zwei Jahre jüngeren Tochter vergangen zu haben. Insgesamt listet die Anklage mehr als 550 Taten für die Zeit von 2002 bis März 2009 auf. Der Prozess vor der Jugendschutzkammer ist auf insgesamt drei Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil soll frühestens am 5. November verkündet werden.