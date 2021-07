Fußball : Vagnoman bangt um Olympia-Teilnahme: Kittel für Wochen raus

Der Hamburger SV steckt in der Saisonvorbereitung, hat aber schon wieder zwei verletzte Stammspieler. Verteidiger Vagnoman hat einen Muskelfaserriss, Mittelfeldmann Kittel einen Haarriss im Wadenbein.

Frankfurt am Main | Zwei verletzte Spieler haben die Stimmung des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV im oberbayerischen Trainingslager getrübt. Betroffen sind Josha Vagnoman und Sonny Kittel. Kaum war U21-Europameister Vagnoman für Olympia nominiert, schon ist seine Teilnahme in Tokio in Gefahr. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler hat sich im linken Oberschenkel einen Muskel...

