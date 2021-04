Literatur : Ute Grass gestorben: Zweite Frau von Günter Grass wurde 85

Die zweite Ehefrau von Literaturnobelpreisträger Günter Grass, Ute Grass, ist tot.

Lübeck | Sie sei am Samstag in Berlin wenige Tage nach ihrem 85. Geburtstag gestorben, sagte eine Sprecherin der Günter und Ute Grass Stiftung in Lübeck am Mittwoch. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Günter und Ute Grass hatten 1979 geheiratet, sie brachte zwei Kinder mit in die Ehe. Grass war 2015 im Alter von 87 Jahren gestorben. Mehr als ...

