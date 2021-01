Literatur : US-Poetin Gorman wird Autorin bei Verlag Hoffmann und Campe

Die junge Poetin Amanda Gorman, die bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden auftrat, wird Autorin bei dem Hamburger Verlag Hoffmann und Campe.

Hamburg | Dort sollen die deutschsprachigen Ausgaben der Bücher der 22 Jahre alten Lyrikerin und Aktivistin erscheinen, wie der Verlag am Donnerstag mitteilte. Die deutsche Fassung des bei der Amtseinführung vorgetragenen Gedichtes „The Hill We Climb“ werde am 17...

