Prozesse : Urteil zu Angriff auf Seniorin teilweise aufgehoben

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil zu einem Messerangriff auf eine Seniorin in Hamburg-Poppenbüttel teilweise aufgehoben. Bei dem Überfall am 10. März 2018 hatte die damals 93-Jährige 32 Stich- und Schnittverletzungen erlitten und hatte wie durch ein Wunder überlebt. Das Landgericht Hamburg hatte eine ehemalige Altenpflegeschülerin am 25. März dieses Jahres wegen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Avatar_shz von dpa

28. November 2019, 17:10 Uhr

Der Schuldspruch gegen die 40-jährige Deutsche sei nicht aufgehoben worden, erklärte am Donnerstag ein Gerichtssprecher in Hamburg. Es gehe um die lebenslange Strafe. Bei einem Mordversuch könne sie gemildert werden. Das Gericht habe das nicht getan, weil die Tat sehr nahe an der Vollendung gewesen sei. Allein dieses Argument reichte den Bundesrichtern aber nicht. Sie forderten darum, auch andere mildernde Umstände abzuwägen. Nun muss eine andere Kammer am Hamburger Landgericht erneut über das Strafmaß befinden.