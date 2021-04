Prozesse : Urteil wegen Schmuggels von 1,1 Tonnen Kokain rechtskräftig

Das Hamburger Urteil gegen acht Männer wegen Kokain-Schmuggels und Kaperung eines Lastwagens ist rechtskräftig.

Hamburg | Der Bundesgerichtshof habe die noch anhängigen Revisionen zweier Angeklagter verworfen, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag in Hamburg mit. Die acht Angeklagten waren am 27. Mai vergangenen Jahres zu Haftstrafen zwischen dreieinhalb und zehn Jahren verurteilt worden. Das Landgericht sprach sie unter anderem wegen Handeltreibens mit Betäubungsmit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.