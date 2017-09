Prozesse : Urteil nach brutalem Raubüberfall erwartet

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 01:21 Uhr

Nach einem brutalen Raubüberfall in einer Villa an der noblen Elbchaussee will das Landgericht Hamburg heute das Urteil sprechen. Der 34 Jahre alte Angeklagte soll zusammen mit mindestens zwei Komplizen, die sich in einem gesonderten Verfahren in der Schweiz verantworten müssen, in das Haus eingebrochen sein und die beiden Bewohner brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt haben. Der Moldauer muss sich wegen erpresserischen Menschenraubs, schwerer räuberischer Erpressung sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten, er bestreitet die Tat. Die Staatsanwaltschaft forderte acht Jahre und elf Monate Haft. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.