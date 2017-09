Prozesse : Urteil im Prozess wegen Anweisungen zum Missbrauch

Im Prozess wegen Anweisungen zum sexuellen Missbrauch einer Zweijährigen aus Lübeck werden heute am Landgericht Erfurt Plädoyers und Urteil erwartet. Am Donnerstag hatte der Angeklagte - ein 34-Jähriger aus Gotha - in einem vorgelesenen Brief an die abwesende Mutter des Opfers Reue gezeigt. Ihm wird vorgeworfen, einem Mann aus Lübeck via Video-Chat Anweisungen zum Missbrauch seiner Tochter gegeben und dabei zugesehen zu haben. Der Vorsitzende Richter schloss eine Bewährungsstrafe nicht aus.