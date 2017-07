Prozesse : Urteil im Prozess gegen mutmaßlichen PKK-Kader erwartet

Hamburg (dpa/lno) – Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) wird heute (9.00 Uhr) vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Hamburg das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 35-jährigen Angeklagten Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Der türkische Staatsangehörige soll von März 2013 bis Ende August 2014 unter dem Decknamen «Siyar» in Deutschland als hauptamtlicher Kader für die PKK tätig gewesen sein und Kontakt zu der in Belgien ansässigen Europaführung gehabt haben. In Deutschland wurde zuletzt am 13. Juli 2017 ein ehemaliger PKK-Kader vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt.

erstellt am 21.Jul.2017 | 02:41 Uhr