Prozesse : Urteil im Prozess gegen Ex-Chef des Weißen Rings erwartet

Avatar_shz von dpa

26. September 2019, 02:00 Uhr

Im Prozess gegen den ehemaligen Leiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Lübeck will das Amtsgericht Lübeck am Donnerstag (14.30 Uhr) das Urteil verkünden. Dem Angeklagten Detlef H. wird Exhibitionismus vorgeworfen. Der heute 74-Jährige soll sich im April 2016 bei einem Beratungsgespräch vor einer Hilfe suchenden Frau entblößt haben. H. bestreitet das. Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben eine Bewährungsstrafe von drei Monaten gefordert. Die Verteidigung hat Freispruch beantragt. Ursprünglich hatten 29 Frauen H. sexuelle Übergriffe vorgeworfen, doch nur ein Fall war zur Verhandlung zugelassen worden.