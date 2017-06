Prozesse : Urteil gegen die Vergewaltiger einer Zweijährigen erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

Im Prozess um den monatelangen Missbrauch einer Zweijährigen will das Landgericht Lübeck am Donnerstag das Urteil verkünden. Der 29 Jahre alte Vater und sein 47 Jahre alter Mittäter haben gestanden, das Mädchen im Jahr 2016 mehrfach missbraucht und vergewaltigt und die Taten auf Video aufgezeichnet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat den für den Vater 13 Jahre und Unterbringung in der Psychiatrie, für den 47-Jährigen elf Jahre Haft gefordert. Die Verteidiger haben keine konkreten Anträge gestellt. Das Opfer ist nach Angaben seiner Anwältin in Traumabehandlung und wird in seiner Familie betreut.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 00:16 Uhr