Prozesse : Urteil erwartet in Prozess um tödliche Schüssen

Im Prozess um einen Mord in Hamburg-Eppendorf will das Landgericht heute sein Urteil sprechen. Angeklagt sind zwei Männer, ein Albaner im Alter von 39 Jahren und ein 40-jähriger Kosovare. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen sie am frühen Morgen des 20. August vergangenen Jahres mit einem unbekannten Komplizen zur Wohnung ihrer beiden Bekannten gefahren sein, um dort einzubrechen und Wertgegenstände zu stehlen.

von dpa

05. September 2018, 08:43 Uhr

Im Treppenhaus sollen sie von dem späteren Opfer und seinem Mitbewohner überrascht worden sein. Der 39 Jahre alte Angeklagte soll daraufhin unvermittelt eine halbautomatische Kurzwaffe gezogen und auf sie geschossen haben. Einer von ihnen sei von hinten in der Brust getroffen worden und wenig später im Krankenhaus gestorben.

Die Staatsanwaltschaft hat nach Angaben der Gerichtspressestelle eine lebenslange Haftstrafe für den 39-Jährigen gefordert. Der 40-Jährige soll nach dem Willen der Anklagebehörde für zwei Jahre hinter Gitter. Die Verteidigung plädierte, den jüngeren Angeklagten nicht länger als zweieinhalb Jahre in Haft zu schicken, und den älteren freizusprechen.