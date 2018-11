Unfälle : Ursache für Kollision zweier Frachter bleibt unklar

Nach dem Zusammenstoß zweier Frachter vor Borkum ist die Ursache weiterhin unbekannt. Auf dem größeren der beiden Schiffe trafen Beamte der Wasserschutzpolizei ein, um die Ermittlungen aufzunehmen, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Das größere Schiff ankert inzwischen, das kleinere fährt aus eigener Kraft in Begleitung eines Schleppers und eines weiteren Schiffes in den Hafen von Eemshaven in den Niederlanden. Dort sollte es im Laufe des Freitags ankommen. Anschließend sollte auch die Besatzung dieses Schiffe befragt werden.

von dpa

16. November 2018, 13:54 Uhr

Ein rund 115 Meter langer Frachter war am Donnerstagabend 25 Kilometer nordwestlich von Borkum mit einem 82 Meter langen Schiff zusammengestoßen. Verletzte gab es nicht, auch Schadstoffe traten nicht aus. In der Bordwand des kleineren Frachters klafft oberhalb der Wasserlinie ein Loch.