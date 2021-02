Brände : Ursache für Großbrand in Schule in Schönberg weiter unklar

Die Ursache für den Großbrand in einer Schule in Schönberg im Kreis Plön ist noch unbekannt.

Schönberg | Brandexperten des Landeskriminalamtes sollen voraussichtlich am Dienstag das schwer beschädigte Gebäude untersuchen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Auch Brandmittel-Spürhunde sollen zum Einsatz kommen. Das Feuer hatte am Sonntag Teile der Geme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.