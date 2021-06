Tourismus : Urlauber findet Geldbörse mit 1600 Euro

Ein Urlauber hat in Timmendorfer Strand eine Geldbörse mit 1600 Euro Bargeld gefunden und direkt bei der Polizei abgegeben.

Timmendorfer Strand | Als der Besitzer den Verlust bei der Polizei am Mittwochnachmittag melden wollte, konnten die Beamten dem Eigentümer das Portemonnaie bereits zurückgeben, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Der ehrliche Finder erhielt keinen Finderlohn, der glückliche Eigentümer kündigte aber an, er wolle sich bei dem Mann melden und bedanken. ...

