Tourismus : Urlauber ab Samstag an Lübecker Bucht willkommen

Mehrere Ostsee-Ferienorte an der Lübecker Bucht dürfen von diesem Samstag an wieder Touristen begrüßen.

Kiel | Der Kreis Ostholstein gab am Mittwoch grünes Licht für den Beginn eines Modellprojekts in Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt, wie die beteiligten Tourismus-Agenturen mitteilten. Das Projekt ist an strikte Corona-Vorgaben gebunden, zum Beispiel Corona-Tests in dichtem Abstand. Die Modellregion „Innere Lübecker Bucht“ kann jetzt...

