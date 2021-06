Soziales : Unterbringung von Obdachlosen in Hotels bietet Perspektiven

Zum Schutz vor Corona und Kälte konnten in diesem Winter 130 obdachlose Menschen in Hamburg in Hotels wohnen.

Hamburg | Die Diakonie zog am Donnerstag eine positive Bilanz. „Das Projekt zeigt: Die Einzelunterbringung von wohnungslosen Menschen funktioniert“, sagte Landespastor Dirk Ahrens. „Wir konnten Menschen erreichen, die sonst durch das Raster der städtischen Angebote fallen.“ Die Zusammenarbeit von Alimaus und Hinz&Kunzt wurde durch eine halbe Million Euro Spende...

