Boxen : Universum-Boxer Kossobutski will nach K.o.-Sieg WM-Kampf

Profiboxer Schan Kossobutski aus dem Hamburger Universum-Stall hat den internationalen Schwergewichtstitel der WBA gewonnen.

Hamburg | Der 32 Jahre alte Kasache besiegte am Samstagabend im Hamburger Gym den Nigerianer Onoriode Ehwarieme durch K.o. in der vierten Runde. Damit hat der unbesiegte Kossobutski von 15 Profikämpfen 14 vorzeitig gewonnen. Der in den USA lebende Ehwarieme musst...

