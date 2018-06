Gesundheit : Universitätsklinikum Eppendorf stellt Zukunftsplan vor

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf will seine Einrichtungen in den nächsten Jahren weiter ausbauen und modernisieren. Was genau geschehen soll, steht in einem Zukunftsplan, der die Projekte bis zum Jahr 2050 beschreibt. Nach der Eröffnung der neuen Kinderklinik sollen bis 2024 drei weitere große Bauvorhaben verwirklicht werden: ein neues Herzzentrum für rund 200 Millionen Euro und ein Forschungscampus Forschung für rund 100 Millionen Euro, wie aus einem Protokoll der Bürgerschaft hervorgeht.

von dpa

20. Juni 2018, 02:11 Uhr

Geplant ist ferner der Neubau der Martini-Klinik, die sich auf die Behandlung von Prostata-Krebs spezialisiert hat, für rund 40 Millionen Euro. Die Planungen im Detail wollen Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und Klinikdirektor Prof. Burkhard Göke heute vorstellen.

Das UKE zählt zu den führenden Kliniken Deutschlands. Es hat rund 11 000 Mitarbeiter und ist damit nach eigenen Angaben drittgrößter Arbeitgeber Hamburgs. Das Klinikum verfügt über mehr als 1700 Betten. Forschungsschwerpunkten sind unter anderem die Neurowissenschaften, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Krebsheilkunde.