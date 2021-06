Medizin : Uniklinik-Aktionsbündnis will gemeinsam Spenden sammeln

Ein Bündnis deutscher Unikliniken hofft in der Corona-Pandemie auf Spenden dankbarer Bürger.

Essen | Nur dank Spenden könnten innovative Forschungsansätze sowie therapeutische Angebote wie etwa Kunst- oder Musiktherapie finanziert werden, teilte das „Aktionsbündnis Gesundheit fördern“ am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Essen mit. Das Aktionsbündnis hofft auf Zuwendungen von Firmen und Privatpersonen. In dem Bündnis zusammengeschlossen sind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.