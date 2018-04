Wetter : Ungemütliches Wetter: Osterfeuer in Eckernförde fällt aus

von dpa

01. April 2018, 12:15 Uhr

Wegen heftigen Windes musste das Eckernförder Osterfeuer am Südstrand ausfallen. Der Wind hätte den Qualm sonst am Samstag über die Bundesstraße 76 getrieben, die dann hätte gesperrt werden müssen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Andere Osterfeuer in Eckernförde brannten jedoch planmäßig ab. In Hamburg kamen nach Polizeiangaben weniger Besucher als sonst zum Osterfeuer auf der Horner Rennbahn. Dort trafen sich am Sonnabend nur wenige Hundert Menschen. In den vergangenen Jahren waren es stets mehr als Tausend. Auch andernorts blieben viele Menschen bei Regen- und Schneeregen-Schauern, böigen Winden und gefühlten Kühlschrank-Temperaturen zu Hause.