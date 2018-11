Kriminalität : Unfallfahrer wegen versuchten Mordes verhaftet

In Selbstmordabsicht soll ein 25-Jähriger in Hemdingen (Kreis Pinneberg) mit seinem Kleinwagen in ein entgegenkommendes Auto gekracht sein. Der Mann wurde am Mittwoch wegen versuchten Mordes verhaftet, wie die Polizei am Freitag berichtete. Der von einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Itzehoe erlassene Haftbefehl sei von der Kriminalpolizei in Offenburg (Baden-Württemberg) vollstreckt worden.

von dpa

02. November 2018, 14:01 Uhr

Nach dem Verkehrsunfall, der sich am 20. Oktober ereignete, hatte die Polizei zunächst alkoholbedingte Ausfallerscheinungen als Ursache vermutet. Aber nach verschiedenen Hinweisen verdichtete sich in der Folgewoche der Verdacht, dass der 25-Jährige den Unfall herbeigeführt hatte, um zu sterben. Er selbst kam mit leichten Verletzungen davon, während der Fahrer (64) des anderen Wagens schwer verletzt wurde.