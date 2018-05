Unfälle : Unfall mit Streifenwagen: Fußgänger tödlich verletzt

von dpa

11. Mai 2018, 22:47 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen ist ein Fußgänger in Hamburg tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Freitagabend noch an der Unfallstelle auf der Harburger Chaussee gestorben, hieß es aus dem Lagezentrum. Wie es zu dem Unglück kam, sei noch unklar. Wie viele Polizisten im Streifenwagen saßen und ob sie verletzt wurden, wollte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Die Harburger Chaussee wurde gesperrt.